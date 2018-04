60 moedige lopers wagen zich aan marathon op de Noordpool

Meer dan 60 lopers uit twintig verschillende landen namen dit weekend deel aan de Noordpoolmarathon. Ze liepen bij een temperatuur van -33 °C wat de loopwedstrijd nog lastiger maakte. “Ik had niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn”, aldus de winnaar.

In 4:34:36 won de Griekse Argyrios Papathananosopoulos de Noordpoolmarathon. “Ik vond het erg lastig, zeker als Griek. Ik ben gewend om in warme temperaturen te leven. Vergelijk het met een Eskimo die je een marathon in de woestijn zou laten lopen, dat zou ook lastig zijn. Maar ondanks het moeilijke parcours heb ik het toch gewonnen. Dat had ik nooit durven denken.”

De eerste vrouw die over de meet kwam, de Chinese Guoping Xie, had een tijd van 6:43:20.