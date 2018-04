Ouders slepen school voor rechter: “Ze deden te weinig tegen pesters van onze dochter”

Halle - De ouders van een oud-leerlinge dagen het Heilig Hart&College uit Halle voor de rechtbank omdat de school te laks zou zijn opgetreden tegen een groep pesters waarvan hun dochter drie jaar het slachtoffer was.

De problemen begonnen voor Yana Vanderlinden (18) toen ze in het vijfde jaar verzorging zat in het Heilig Hart&College. Yana werd het mikpunt van pestgedrag van klasgenoten. "Toen zij er bij kwam, vielen de gesprekken stil. Toen zij een taak afgaf die anderen niet hadden gemaakt, werd zij geïntimeerd en zelfs afgedreigd. Ze zouden haar wel vinden, zo zegden ze. Uiteindelijk is Yana wegens het pestgedrag en ook omdat de richting niet 100 procent haar ding was van richting veranderd", doet advocaat Hans Deneyer het verhaal. "Maar ook in de richting verkoop luwde het pestgedrag niet. Yana voelde zich op den duur zelfs niet meer veilig op school. In november vorig jaar bleef ze uiteindelijk op doktersvoorschrift thuis en werkte ze enkel haar stage af."

"Door de angstaanvallen en omdat ze hun dochter zagen wegkwijnen onder de pesterijen en intimidaties, beslisten Yana en haar ouders om uiteindelijk van school te veranderen. Yana zit nu in de Don Bosco-school. Hier vond ze gelukkig haar evenwicht terug en ze bloeit sindsdien weer helemaal open."

"Yana's ouders hebben de directie van in het begin ingelicht over het pestgedrag van de medeleerlingen. De enige repliek die de school bood was haar op weerbaarheidscursus sturen. De pesters zelf bleven gewoon in de klas. Uiteindelijk heeft de school door haar niet adequaat optreden Yana gewoon bij de vuilbak gezet zodat van school veranderen voor haar de enige uitweg was. Het is duidelijk dat ze de klachten nooit ernstig hebben genomen. De school heeft onvoldoende leiding getoond terwijl Yana en haar ouders door een lijdensweg gingen. Ondertussen doken er interne mails op waarin personeelsleden van de school de situatie omschreven als 'de soap Yana wordt de horror Yana'. Dit was echt een brug te ver", aldus Hans Deneyer.

"Yana mag dan wel van school veranderd zijn sinds Nieuwjaar, toch vonden Yana's ouders dat ze dit zo niet konden laten. Daarom hebben we nu het Heilig Hart&College gedagvaard, wat als school vrij ongebruikelijk is, en de ouders eisen een schadevergoeding van 3.000 euro. De zaak wordt volgende week ingeleid voor de correctionele rechtbank in Brussel", aldus nog advocaat Hans Deneyer.

Opvallend is in elk geval het grote aantal steunbetuigingen die Yana en haar ouders krijgen sinds hun verhaal op de sociale media wordt gedeeld. "Het kan toeval zijn, maar plots duiken er nog andere soortgelijke verhalen op. Yana's ouders kunnen hier een statement maken dat je je bij pesten niet moet neerleggen", aldus Hans Deneyer.

De directie van het Heilig Hart&College was gisteren niet bereikbaar voor commentaar maar liet wel weten in de rechtbank te zullen aantonen welke stappen de school tegen het pestgedrag ondernomen heeft.