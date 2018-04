Op tijd voor het WK? Toby Alderweireld speelt voor het eerst in twee maanden weer bij Tottenham

Bijna twee maanden na zijn laatste wedstrijd staat Toby Alderweireld weer op het veld bij Tottenham Hotspur. De verdediger, die ook out was met een hamstringblessure, leek uit de gratie gevallen van Spurs-coach Mauricio Pochettino door de aanslepende contractbesprekingen. Tot nu: in de inhaalwedstrijd tegen Brighton vormt hij weer een duo met Jan Vertonghen in het hart van de defensie. Net op tijd om terug wedstrijdfit te raken voor het WK voetbal?

Alderweireld speelde zijn laatste minuten in het shirt van Tottenham op 18 februari, in de FA Cup tegen Rochdale. Zijn laatste wedstrijd in de Premier League dateert zelfs al van oktober, toen Tottenham met 1-0 onderuit ging tegen Manchester United. Spurs-coach Pochettino was de vragen over het ontbreken van Alderweireld trouwens meer dan beu, onlangs liet hij zich nog ontvallen dat het niet zijn job was om de Rode Duivel fit te krijgen in aanloop naar het WK.