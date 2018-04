Hoe 11 blauwe honden ervoor zorgden dat een bedrijf de deuren sloot

Midden augustus 2017 gingen enkele opvallende beelden de wereld rond: maar liefst elf blauwe honden doorkruisten de straten van de Indiase stad Navi Mumbai. Geen komisch smurfenverhaal, wel een tragisch gevolg van de chemische vervuiling in het industriegebied. Een van bedrijven dat verantwoordelijk gesteld werd voor het dumpen van industrieel afval, moet nu dan toch de deuren sluiten.

De honden met een opvallende blauwe vacht werden voor het eerst gespot op 11 augustus. Het vreemde tafereel lokte wereldwijd heel wat reacties uit, maar het was uiteindelijk de lokale bevolking van Navi Mumbai die aan de alarmbel trok. De inwoners van de stad in metropool Bombay, in de Indiase staat Maharashtra, klaagden bij de Maharashtra Pollution Control Board over de bedrijven in de buurt. Die zouden wel vaker hun industrieel afval, waaronder kleurstoffen, dumpen in de rivier die door het gebied loopt.

Productiebedrijf gesloten

De plaatselijke instantie voor verontreinigingbestrijding ging op onderzoek uit en kwam al snel bij een bedrijf uit dat hun onbehandeld chemisch afval in de Kasadi rivier dumpte. Vervolgens kregen de honden die in de lokale rivier speelden (en van het water dronken) een blauwe vacht.

“Het was schokkend om te zien hoe de witte vacht van de hond volledig blauw was geworden”, zei Arati Chauhan, hoofd van de Navi Mumbai Animal Protection Cell. Volgens de man zijn niet enkel de honden, maar ook andere dieren en de natuur in het algemeen het slachtoffer van de vervuilende praktijken. “We hebben de raad voor verontreinigingsbestrijding gevraagd om tegen dergelijke industrieën op te treden.”

En dat doen de lokale autoriteiten nu ook. Het bedrijf werd onderzocht en moest uiteindelijk de deuren sluiten.

Geen blijvende schade

Een dierenwelzijnsbureau slaagde erin een van de honden te vangen en een deel van de blauwe kleurstof af te spoelen en te onderzoeken. De groep concludeerde dat het dier op alle andere manieren ongedeerd leek en er dus geen blijvende schade was.

Volgens gegevens die door de Watchdog Foundation zijn verkregen via het recht op informatie, zijn er 977 chemische, farmaceutische, technische en voedselverwerkende fabrieken in het industriegebied Taloja, net buiten Mumbai.

