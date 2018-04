FIFA schat WK-kansen Rode Duivels in en ziet vier sterktes: “Beste kans voor Gouden Generatie om te schitteren”

Het WK voetbal in Rusland nadert snel en dus vonden ze het bij de FIFA hoog tijd om de Rode Duivels een keer onder de loep te nemen. De wereldvoetbalbond ziet vier sterktes bij onze nationale voetbalhelden, maar stelt ook dat dit voor deze ‘Gouden Generatie’ wellicht de laatste kans is om te schitteren op een WK.

De Rode Duivels worden over het algemeen aanzien als een outsider voor de wereldtitel en dat is bij de analyse van de FIFA niet anders. De troepen van bondscoach Roberto Martinez zijn in Rusland ingedeeld in Groep G met Engeland, Tunesië en Panama.

“Na het behalen van de kwartfinales op het WK in Brazilië en EURO 2016, is het duidelijk geworden dat België een groepsfase kan overleven”, klinkt het. “Maar kan Roberto Martinez zijn team van supersterren een stap verder brengen? Met verschillende sleutelfiguren ouder dan 30 - en waarschijnlijk klaar voor een finale piek op een WK - is dit de beste kans voor deze Gouden Generatie om te schitteren.”

De FIFA is dus kritisch maar positief, en ziet vier pluspunten voor onze Rode Duivels.

Jan Vertonghen. Foto: Photo News

Jarenlange bekendheid

“Dit team heeft een lange weg afgelegd”, aldus de FIFA. “Spelers als Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Vincent Kompany, Mousa Dembele, Kevin Mirallas en Steven Defour waren er al bij toen België vijfde eindigde in de kwalificatiecampagne voor het EK in 2008. Sla enkele jaren over en de banden met het team van vandaag zijn nog sterker geworden.”

“Van het team dat de laatste WK-kwalificatiewedstrijd voor Rusland speelde, waren Toby Alderweireld, Axel Witsel, Eden Hazard, Laurent Ciman, Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku er ook al bij in september 2010 toen België zich niet kon kwalificeren voor EURO 2012. Een indrukwekkend aantal van vijftien spelers tijdens die campagne speelde een rol in de kwalificatie voor dit WK. Met slechts weinig teams die dit soort bekendheid hebben, kan dit wel eens onbetaalbaar blijken.”

Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Foto: GMAX AGENCY

Sterren op hun piek

“Hun vijver van talent is zeer diep, maar succes zal België enkel boeken als hun sterspelers zich tonen. De belangrijksten zijn kapitein Eden Hazard en Kevin De Bruyne, een werkelijk geweldig creatief duo. Beiden zijn bezig aan een excellent seizoen. Hazard scoorde de meeste doelpunten voor Chelsea, terwijl De Bruyne Europees gezien de beste is in assists geven. Beiden zitten in de piek van hun carrière, met hun respectievelijk 27 en 26 jaar. Op het WK in 2022 zullen ze allebei nog op de top van hun kunnen zijn, maar voor Belgische fans kon dit WK niet beter uitkomen qua timing.”

“Omdat beide spelers niet veel meer om voor te spelen hebben op het einde van het seizoen - Hazard kan nog wel de FA Cup winnen - is het zelfs mogelijk dat ze met een zekere frisheid aan de aftrap staan tegen Panama in Sochi op 18 juni.”

Lukaku, De Bruyne en Batshuayi. Foto: Photo News

Sterkte in de breedte

“Roberto Martinez is gezegend met een overvloed aan sterktes. Hij introduceerde een zekere mate van vlotheid in de defensie, vaak spelende met een driemansdefensie, en beschikt over een elftal waar weinig gaten in te prikken zijn. En zijn hypothetische tweede ploeg is ook sterk. Hij heeft zelfs de luxe om te twijfelen over de inclusie van Radja Nainggolan, een sterkhouder bij Roma maar wiens gedrag naast het veld vragen heeft doen rijzen. Het toont echter de breedte aan van dit team.”

“Ondertussen is er de wederopstanding van Michy Batshuayi, die 13 keer gescoord heeft dit jaar. Het zorgt voor een variatie aan aanvallende opties, ook al wacht men bang af na zijn blessure tegen Schalke. Romelu Lukaku, Batshuayi, Dries Mertens en Hazard kunnen allemaal de aanvalslinie leiden en dat op volledig verschillende manieren.”

Dit is de potentiële tweede ploeg van de Duivels volgens de FIFA: Simon Mignolet; Thomas Vermaelen, Christian Kabasele, Dedryck Boyata; Nacer Chadli, Marouane Fellaini, Mousa Dembele, Youri Tielemans, Thorgan Hazard; Michy Batshuayi, Divock Origi

De Duitsers met Draxler, Müller en Kroos. Foto: REUTERS

Onvoorspelbare favorieten

“Het gebrek aan ervaring in latere fases van grote tornooien kan gezien worden als een minpunt voor de Belgen. Ze hebben slechts één keer een finale gehaald, op EURO 1980, en een vierde plek is hun beste prestatie op een WK. Maar deze keer zijn er heel wat vraagtekens te plaatsen bij de grote favorieten.”

“Duitsland is misschien wel de regerende wereldkampioen en won de Confederations Cup, maar hun pad naar succes in onduidelijk na een tegenvallend EK en een grotendeels nieuw team vergeleken met 2014. Brazilië blies zichzelf nieuw leven in, maar zijn de emotionele littekens na het WK in eigen land en de zwakke Copa America volledig verwerkt?”

“Frankrijk ziet er sterk uit op papier, maar verschillende misstappen tijdens de kwalificatie zorgen voor vraagtekens omtrent hun consistentie. Argentinië heeft mogelijk de beste aanvalslinie op de planeet maar hoe sterk zal het defensief staan? Met ook Spanje en Portugal die niet perfect zijn, is dit eindelijk de kans voor België om de generatie van 1986 te overvleugelen?”