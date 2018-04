“Misvormd” WK-stadion met buitentribune doorstaat ook laatste test

Het gerenoveerde stadion in de Russische stad Jekaterinenburg heeft met succes een laatste test voor het komende WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) doorstaan.

Op het WK heeft de Jekaterinenburg Arena een capaciteit van 35.000 toeschouwers. Het bouwwerk valt op doordat er enkele noodtribunes werden bijgebouwd, een metalen constructie met een hoogte van 42 meter, deels buiten het stadion en zonder bescherming tegen regen en wind. Zo werd de capaciteit opgetrokken van 23.000 naar 35.000 toeschouwers, het minimum voor een stadion op het WK.

Toeristen en fans die op de speciale tribunes willen plaatsnemen, zijn er echter aan voor de moeite. Die plaatsen behoren tot de goedkoopste categorie en zijn dus voorbehouden voor de Russische fans. De Rode Duivels spelen op het WK geen enkele wedstrijd in Jekaterinenburg. De groepswedstrijden van de Belgen worden gespeeld in Sotsji, Moskou en Kaliningrad, de eventuele achtste finale in Moskou of Rostov.

“Ook wij waren wat ongerust”

Aanvankelijk werden er heel wat vraagtekens geplaatst bij de eigenaardige constructie. “Ook wij waren wat ongerust”, moest Alexander Meytin, de veiligheidsverantwoordelijke voor de Russische eerste divisie, toegeven. “Het was de eerste keer dat we de tijdelijke tribunes volledig in gebruik namen en alles is goed verlopen. De veiligheid van de aanwezige fans is nooit in het gedrang gekomen en de tribunes weerstonden de felle wind.”

Met nog minder dan twee maanden te gaan voor de openingswedstrijd van het WK gaat de laatste fase van de ticketverkoop woensdag van start. Deze periode loopt tot 15 juli, de dag van de finale. In deze fase worden in principe enkel zitjes in neutrale vakken verkocht. In totaal werden er al bijna 1,7 miljoen tickets aan de man gebracht.