Zeehonden en bevers herleven volop in de Schelde. En terwijl het decennia geleden ei zo na een dode rivier was, zijn ook de vissen weer massaal aanwezig, met 45 soorten in totaal. Met dank aan de verbeterde waterkwaliteit. Zelfs de otter – “dé ambassadeur van proper water” – zwemt er weer rond. Tussen ’t stad en de parking barst het weer van het leven.