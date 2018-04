Bijna dood, bijna een been kwijt, maar nu weer profvoetballer: het straffe comebackverhaal van Jonas Vinck (22)

Eerst bijna dood en daarna bijna zijn been kwijt. En dat voor een simpele operatie aan de meniscus die hem normaal vier tot zes weken van de voetbalvelden zou houden. Dat Jonas Vinck – rechtsachter van tweedeklasser Lierse – sinds zijn optreden bij de beloften afgelopen maandag weer voetballer is, mag een klein mirakel genoemd worden. “De dokters zeiden dat ik een kruis moest maken over mijn carrière.”