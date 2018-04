“Het is geen mossel”: is deel van SpaceX-raket teruggevonden op Frans eiland?

De (enige) twee inwoners van het Franse Quéménès, een eilandje voor de Bretoense kust, hebben een stuk gevonden van een SpaceX-raket. De metaalachtige kegelvorm zou namelijk de neus van de capsule kunnen zijn.

Groot is Quéménès niet, integendeel: het Franse eilandje is niet veel langer dan een kilometer en bestaat voornamelijk uit rotsachtig gebied, zand en zeewier. Het duurde dan ook niet lang tot Amelie Goossens, een van de enige twee inwoners van de afgelegen plek, het opvallende object opmerkte.

Geen mossel

De witmetalen kegel heeft een hoogte van zo’n 1,30 meter en een diameter van ongeveer 2,50 meter. Best groot, voor een eiland dat doorgaans de thuis vormt voor kleine, zwarte Ushant-schapen en konijnen. “Was het een UFO? Of misschien een aangespoelde badkuip?”, vraagt Amelie Goossens zich af op Twitter. Toch niet. “Eerst dachten we aan een raceboot”, gaat het verder. Maar enkele details wezen al snel in de richting van SpaceX. Zo is de naam van het Amerikaanse bedrijf voor ruimtetransport duidelijk zien en staat ook ‘neuskegel’ te lezen op het object. “Hier zijn veel schelpen, maar dit is zeker geen mossel van hier,” besluit Goossens.

Hi @elonmusk

Look at what we found from @SpaceX on the foreshore of #Quemenes, the island where we livre in Brittany (France)! What is it ?

By the way will you send an electric tractor in space ? We need one ! #space #rocket #riddle #sea pic.twitter.com/7Uw3dQzOZ3 — Ferme de Quéménès - Île d'Iroise (@Quemenes_Iroise) April 13, 2018

Via de twitterpagina van het eiland deed Goossens al een poging om Elon Musk te contacteren, maar voorlopig deed de oprichter en CEO van SpaceX nog geen uitspraken over het al dan niet mysterieuze object. Voorlopig blijft het dan ook gewoon in de achtertuin van het koppel liggen.

Hi @elonmusk

Look at what we found from @SpaceX on the foreshore of #Quemenes, the island where we livre in Brittany (France)! What is it ?

By the way will you send an electric tractor in space ? We need one ! #space #rocket #riddle #sea pic.twitter.com/7Uw3dQzOZ3 — Ferme de Quéménès - Île d'Iroise (@Quemenes_Iroise) April 13, 2018

LEES OOK. SpaceX lanceert opnieuw raket met succes, ditmaal met tien satellieten