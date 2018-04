Motor ontploft tijdens vlucht: vrouw bijna uit vliegtuig gezogen, één dodelijk slachtoffer

Een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines heeft een noodlanding moeten maken nadat één van de motoren ontplofte en het aanpalende raampje verbrijzeld werd door de brokken van de motor. Daardoor werd één vrouw bijna uit vliegtuig gezogen. Andere passagiers konden haar nog net op tijd tegenhouden. In totaal zouden zeven mensen lichtgewond raken bij het voorval, en is één slachtoffer overleden.

De Boeing 737-700 was nog niet lang vertrokken van de LaGuardia luchthaven van New York en was op weg naar Dallas, Texas toen de linkermotor ontplofte. Brokstukken vlogen door een van de raampjes, waarna de vrouw die langs dat raam zat volgens getuigen gedeeltelijk naar buiten gezogen werd. Ze kon maar nipt teruggetrokken worden door andere passagiers.

De pilote veranderde meteen van koers om een noodlanding te maken op de luchthaven van Philadelphia. Daar werd de getroffen vrouw meteen naar het ziekenhuis gevoerd. De eerste zorgen kreeg ze van een spoedarts en verpleegster aan boord. Hoe zwaar de vrouw gewond raakte, is niet bekend. Volgens de Washington Post raakten zeven mensen gewond, en is één persoon overleden. Of dat de vrouw is waarvan sprake, is niet bekend.

De inzittenden hebben allemaal de schrik van hun leven meegemaakt. De 37-jarige Timothy Bourman zat achteraan het vliegtuig toen hij een luide knal hoorde: “Plotseling leek het alsof we meer dan dertig meter daalden. Iedereen wist dat er iets aan de hand was. Iets slechts, heel slecht.” Volgens de man zijn heel wat mensen daarna beginnen gillen.

“We waren een tijdlang stuurloos”, zo vertelt hij verder. “Het leek alsof de piloot het moeilijk had om het vliegtuig onder controle te krijgen. Ik dacht echt dat we zouden neerstorten.”

Matt Tranchin zat drie rijen achter het verbrijzelde raampje en zegt dat zelfs het cabinepersoneel mee gilde. “Er was een moment van chaos. Iedereen ging naar het gat toe. Als passagiers wisten we niet goed of ze het probeerden te dichten of niet, maar het vliegtuig rook naar rook. Er kwam asse uit het ventilatiesysteem. Zelfs sommige stewards konden hun angst niet verbergen, enkelen huilden toen ze door het open raam naar de motor keken.”