De ‘Toiletrevolutie’: hoe Japan vanuit het kleinste kamertje een grote sprong voorwaarts wil maken

Japan zet zijn sanitaire knowhow in om grote buur China te paaien. Dankzij ­Japanse hulp kan de beloofde ‘Toiletrevolutie’ van president Xi een grote sprong voorwaarts maken. Zo wil Tokio, midden een dreigende ­internationale handelsoorlog en toegenomen spanningen in de regio, vriend aan huis ­worden in Peking.