Meisje duwt vriendin net niet onder rijdende bus

Er gaat een video viraal van een tiener die haar vriendin net niet onder een rijdende bus duwt. De beelden die gemaakt zijn in Polen roepen heel wat vragen op, al zou het om een ongelukkige plagerij gaan.

De 52-jarige chauffeur van de bus wist niet wat er gebeurde toen hij het meisje zag vallen en stopte zijn voertuig meteen. Toen hij zag dat de tiener ongedeerd was, was hij meteen opgelucht. Ook de ambulance en politie kwamen ter plaatse om de situatie te bekijken. De 17-jarige tiener die haar vriendin duwde, kreeg een boete van de politie en kan aangeklaagd worden voor het onnodig in gevaar brengen van een leven. Als ze daarvoor schuldig wordt bevonden, kan ze een veroordeeld worden tot één jaar gevangenis.