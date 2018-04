Waarom Mertens en Napoli niet mogen wanhopen in titelstrijd tegen Juventus (maar het wel héél lastig wordt)

In Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland kennen we de landskampioen al. In Spanje wijst alles in de richting van FC Barcelona, terwijl in Italië ondanks een voorsprong van Juventus nog niet alles gespeeld is. Er is nog hoop voor Napoli.

Eerst het slechte nieuws. Sinds de invoering van de drie punten voor een zege is er geen enkel Italiaans team in geslaagd om met nog zes speeldagen te gaan een achterstand van zes punten op de leider in extremis om te buigen in een voorsprong. Sinds afgelopen weekend is dat echter de taak waar Napoli (78 punten) voorstaat ten aanzien van Juventus (84 punten).

Bovendien is er het doelpuntensaldo. Daarin leidt de Oude Dame met +59, Napoli zit aan eentje van ‘slechts’ +45. Een verschil van 14 doelpunten dus. Niet onbelangrijk bij gelijke punten, ook al zijn de onderlinge duels en het doelpuntensaldo in die onderlinge duels in dit geval belangrijker.

Het onderlinge duel, daarmee staat of valt de wederopstanding van Napoli. Dries Mertens en co wonnen slechts twee van hun laatste zes competitiewedstrijden en zagen Juve daardoor wegsluipen. Woensdag treft Napoli in eigen huis Udinese, de Bianconeri trekken naar Crotone. Normalerwijze geen probleem voor beide titelkandidaten en dus zal de focus snel liggen op zondag.

Mertens en Buffon. Foto: Photo News

Titelmatch

Dan staat namelijk Juventus - Napoli op het programma. Dé kans voor de Partenopei om het verschil te verkleinen tot drie punten. Als iemand Juve kan verslaan in eigen huis, dan is het Napoli. Al is het ook alweer van 2009 geleden dat Napoli nog eens kon winnen in Turijn, toen na een onwaarschijnlijke comeback na een 2-0 achterstand. Daarvoor moeten we al terug naar… 1988.

Napoli is dit seizoen echter bijzonder sterk buitenshuis. Het verloor namelijk nog geen enkele keer op verplaatsing en kreeg amper acht doelpunten tegen in die zestien uitwedstrijden. Enkel het nog ongeslagen FC Barcelona doet even goed. Daar staat dan weer tegenover dat Juventus niet meer verloor sinds 19 november en in die periode slechts twee keer niet kon winnen.

Met andere woorden: het wordt moeilijk voor Napoli, maar niet onmogelijk. Bij een zege in Turijn is het verschil opnieuw slechts drie punten én hebben Mertens en co mogelijk het voordeel in het onderlinge duel. Dan moeten ze wel met meer dan één goal verschil winnen aangezien Juve in Napels won met 0-1.

Nainggolan. Foto: Photo News

Concurrenten

Er is mogelijk nog een plusplunt voor Napoli. Na de cruciale match in Turijn heeft het team van coach Maurizio Sarri een erg doenbaar programma. Thuiswedstrijden tegen Torino en Crotone zouden vrij makkelijk gewonnen moeten worden. Uitwedstrijden bij Fiorentina en Sampdoria zijn lastiger, maar ook weer niet van die orde dat Napoli ze niet zou kunnen winnen.

Daartegenover staat het moeilijkere programma van de Oude Dame. Dat speelt nog thuis tegen laagvliegers Bologna en Hellas Verona, maar moet nog wel naar Roma én Inter. Twee ploegen die hoogstwaarschijnlijk tot de laatste snik moeten vechten voor een plek bij de top vier en het daarbij behorende ticket voor de Champions League.

Radja Nainggolan won met Roma drie van de laatste vijf thuiswedstrijden tegen Juventus, waarvan de laatste twee. Inter is de grootste historische rivaal van de Bianconeri en wil koste wat het kost vermijden dat Juve kampioen speelt in het San Siro. Het kon de voorbije vijf seizoenen de Oude Dame ook drie keer bedwingen voor eigen publiek.

Conclusie: Napoli mag nog niet wanhopen in de titelstrijd tegen Juventus. Maar alles staat of valt met de cruciale wedstrijd van zondag.