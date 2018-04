Onze hoofdredacteur legt uit waarom nu ook Kris Peeters stommiteiten begaat in Antwerpen

Wat doe je als je het in Antwerpen wil opnemen tegen de politicus die als een van de beste strategen van zijn generatie geldt? Het blijkbaar op voorhand opgeven en het zonder strategie doen. Bewijsstuk A: SP.A, dat zijn hele campagne stilaan gereduceerd ziet tot koppige solidariteit met een kandidaat die enkel brokken maakt. En nu ook bewijsstuk B: Kris Peeters (CD&V) die op zijn Antwerpse shoppinglijstje “een jood” had staan, en dacht dat een chassidische jood met een reeks controversiële uitspraken op het palmares bonuspunten oplevert. En dat blijkbaar niet eens voldoende doorgesproken (laat staan, doorgedacht) had met de partij, zodat de oppositie in eigen rangen meteen alle inspanningen van N-VA overbodig maakte.