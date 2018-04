Zulte Waregem en KV Kortrijk versloegen op de vierde speeldag in Play-off 2 al bij al makkelijk respectievelijk Lierse en OH Leuven. Essevee had echter te klagen om een onterecht afgekeurde goal van Hamdi Harbaoui, terwijl de Kerels een strafschop kregen na een vreemde ‘fout’ van Kenneth Schuermans.