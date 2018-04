Harbaoui en Chevalier blijven scoren aan lopende band: Zulte Waregem blijft op kop, Kortrijk zit buren op de hielen

Vanavond werden de drie matchen van de vierde speeldag in Play-off 2A afgewerkt. Zulte Waregem blijft op kop na een eenvoudige zege op bezoek bij het noodlijdende Lierse, na zijn vier treffers zaterdag scoorde Harbaoui opnieuw een hattrick. Kortrijk blijft echter in het zog van de leider dankzij eveneens twee doelpunten van topschutter Teddy Chevalier (wie anders?) tegen OHL. Waasland-Beveren pakte na zes nederlagen op rij dan weer een puntje in Moeskroen.

Foto: Photo News

Zulte Waregem verdedigde zijn leidersplaats op het veld van de geplaagde tweedeklasser Lierse, dat nog steeds geen overnemer kon vinden en dus ook niet beschikt over een licentie voor volgend seizoen. De bezoekers troffen al snel tweemaal de lat maar scoren lukte pas in de 37e minuut toen doelman Rakovsky zich verkeek op een bal van Bongonda: 0-1. Harbaoui leek de klus nog voor de rust te klaren maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor twijfelachtig buitenspel. Dan maar in de tweede helft: nadat De Pauw neerging, floot Jan Boterberg een strafschop en mocht de Tunesische spits vanop de stip de 0-2 scoren. De veer was volledig gebroken bij de thuisploeg en amper een minuut later kopte Harbaoui een gemeten voorzet van Olayinka voorbij Rakovsky: 0-3. En ja hoor, een kwartier voor tijd maakte hij zijn hattrick vol: goed voor zeven goals in twee wedstrijden en zeventien treffers dit seizoen. In het slot redde Wolke Janssens nog de eer voor de Pallieters: 1-4.

Foto: BELGA

Kortrijk zat de buren uit Waregem op de hielen en kreeg met tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven voor eigen publiek een haalbare kaart voorgeschoteld. Al na tien minuten wees scheidsrechter Bram Van Driessche bovendien al naar de stip na licht contact tussen Stijn De Smet en Kenneth Schuermans. Teddy Chevalier miste niet vanop elf meter: 1-0. Nog voor rust mocht hij dat nog eens overdoen na handspel van Gorius en de topschutter scoorde vanop de stip zijn 20e doelpunt van het seizoen: 2-0! Meteen na rust scoorden de bezoekers echter de aansluitingstreffer: Jovan Kostovski had geen knikker geraakt in de eerste helft maar knikte nu wel raak na een voorzet van Joeri Dequevy, de derde treffer toch al van de Macedoniër in deze play-offs: 2-1. Daar bleef het echter bij.

Foto: Photo News

Waasland-Beveren had zijn laatste zes matchen verloren en ging in Moeskroen op zoek zijn eerste punten in deze play-offs. Louis Verstraete opende al vroeg de score: 0-1. In een zoutloze partij zonder veel kansen zorgde Jelavic in de 36e minuut al even verrassend voor de gelijkmaker :1-1. Moeskroen speelde enthousiaster in de tweede helft terwijl de bezoekers de foutjes opstapelden maar onder meer dankzij een sterke Roef werd er niet meer gescoord. Moeskroen eindigde de wedstrijd nog met tien man toen Amallah zijn tweede geel kreeg voor een vermeende “schwalbe” in de zestien.

In de stand blijft Zulte Waregem op kop met 10 punten, KVK volgt als tweede met één puntje minder. Waasland-Beveren is van de nul af maar blijft laatste.

Morgen Play-off 2B

Morgen/woensdag wordt er afgetrapt in Play-off 2B. Leider Lokeren ontvangt dan KV Oostende en eerste achtervolger Sint-Truiden moet op bezoek bij tweedeklasser Beerschot Wilrijk, dat zijn wonden likt na de derbynederlaag op het veld van Antwerp. The Great Old staat tot slot voor de verre verplaatsing naar Eupen.