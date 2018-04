Barcelona blijft ongeslagen in La Liga maar verliest wel punten door controversieel doelpunt

FC Barcelona kan de titel in La Liga ruiken maar heeft die nog niet beet. De Blaugrana, met Thomas Vermaelen 90 minuten op het veld, kwamen op de 33ste speeldag niet verder dan 2-2 bij Celta de Vigo. Aan de late gelijkmaker van de thuisploeg zat echter een geurtje.

In de beginfase ging het goed op en neer. De eerste grote kans was voor de thuisploeg maar Ter Stegen stond pal op een poging van Maxi Gomez.

Marc-André Ter Stegen houdt Barcelona recht. Het gaat goed op en neer in de beginfase!#CeltaBarça 0??-0?? pic.twitter.com/MgcXpFtW5C — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 april 2018

Na dik twintig minuten werd aan beide kanten de paal geraakt. Paulinho voor Barcelona met een kopbal, Brais Mendez voor Celta met een krulbal.

Kansen aan beide kanten, maar nog altijd geen goals in Balaidos! ??#CeltaBarça 0??-0?? pic.twitter.com/EPZRiOvzOR — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 april 2018

Daarna was het weet aan Ter Stegen. De Duitse doelman van Barcelona pakte uit met een prachtredding, opnieuw op een poging van Brais Mendez.

Die missers braken de thuisploeg zuur op. In de 35e minuut mocht Ousmane Dembélé aanleggen en de Fransman knalde zijn eerste competitiedoelpunt tegen de netten: 1-0.

Nog voor rust werd het echter 1-1 dankzij Jonny Castro.

Dom balverlies van André Gomes en het staat 1-1! Jonny met de gelijkmaker! ??#CeltaBarça 1??-1?? pic.twitter.com/JbIcRTRmFc — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 april 2018

Op het uur stond Barcelona weer op voorsprong. Knappe loopactie en voorzet van Nelson Semedo, en de bal verdween via Paulinho en Paco Alcacer in doel: 1-2.

Niet veel later viel Barça echter met tien na een rode kaart voor de ingevallen Sergi Roberto, ook al kon Vermaelen de beslissing van de scheidsrechter niet geloven.

ROOD! De ingevallen Sergi Roberto krijgt rood voor een overduidelijke trekfout op Iago Aspas. ??#CeltaBarça 1??-2?? pic.twitter.com/C0hqAfc8wU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 april 2018

Tien minuten voor tijd kreeg Celta wat het recht op had. Ter Stegen zat er deze keer minder goed bij en de bal verdween via Iago Aspas in doel: 2-2. In de herhaling bleek echter dat de spits daarvoor wel zijn arm nodig had.