Voor het gerecht zijn het hardleerse goudsmokkelaars, juwelier Musa Ö. en zijn gezin. Nadat hij en zoon Fevzi vorig jaar al tegen de lamp liepen, werd onlangs ook de moeder van het gezin betrapt met 11 kilo goud waar ze geen uitleg voor had. In totaal werd zo’n 150 kilo goud in beslag genomen.