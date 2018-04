Inter heeft geen kind aan Cagliari: Icardi evenaart Ibrahimovic en Ronaldo

Op de 33ste speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Inter met 4-0 gewonnen van Cagliari, waar Senna Miangue de volledige wedstrijd speelde. João Cancelo, Mauro Icardi, Marcelo Brozovic en Ivan Perisic (ex-Club Brugge) deden de netten trillen voor de Nerazzurri, die voorlopig derde worden. Icardi scoorde zijn 25ste goal van het seizoen. De laatste twee Inter-spelers die deze kaap gerond hadden, waren Zlatan Ibramovic (35 goals in 2008/09) en Ronaldo (32 goals in 1997/98).

De goal van Cancelo:

Die van Brozovic:

Brozovic beslist de match met een heerlijke plaatsbal: 3-0! ??#InterCagliari 3??-0?? pic.twitter.com/W2aYAnJYe5 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 april 2018

En die van Perisic: