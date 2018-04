Het waanzinnige strafblad van Mark D. is nog langer geworden: “Hij doet gewoon waar hij zin in heeft”

Hij stalkte onder andere al een magistraat en betichtte zijn baas van pedofilie. Maar nu hebben ze Marc D. (51) uit Koekelare ook in Nederland leren kennen. Hij kreeg er een celstraf opgelegd omdat hij stiekem naakte vrouwen in de sauna filmde met een cameraatje in zijn horloge. De West-Vlaming mag ook twee jaar lang geen enkele sauna in Nederland meer binnen.

“Ik wist niet dat ik aan het filmen was. Het is per ongeluk gebeurd.” Marc D. (51) probeerde maandag in de rechtbank in het Nederlandse Utrecht zijn handen in onschuld te wassen. Een houding die hij zich ...