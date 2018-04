Mysterie rond schietongeval waarbij eliteagent verlamd raakte: vakbond eist antwoorden

Vandaag zitten de vakbonden samen met de chef van de speciale eenheden, na een zwaar incident tijdens een oefening. Toen raakte een stagiair van het elitekorps zwaargewond toen hij beschoten werd met echte munitie in plaats van losse flodders. De man zal wellicht verlamd blijven.

Het Hoger Overlegcomité dat de vakbonden bij hoogdringendheid bijeengeroepen hebben, moet duidelijkheid scheppen over het hoe en waarom van het vreemde schietongeval, dat vrijdag al gebeurde. “De procedures moeten misschien herbekeken worden. Of aangescherpt zodat dit nooit meer kan voorvallen”, zegt Mario Thys van het NSPV.

“Er zijn duidelijk fouten gebeurd”, zegt Ruddy Callewaert van Sypol. “Met als vreselijke gevolg dat een collega nu zwaargewond is. Misschien heeft men de zaken te routinematig aangepakt en niet goed opgelet. Normaal gezien worden de wapens voor een oefening ontdaan van hun echte munitie en nog eens nagekeken door een schietinstructeur, pas dan worden de losse flodders uitgedeeld. Is dat nu ook allemaal gebeurd, zoals de procedures voorschrijven? Het lijkt er alleszins niet op.”

Het schietongeval gebeurde op een politiedomein in Tienen. Het slachtoffer speelde tijdens een oefening een ‘slechterik’. De opdracht van de ‘goeden’ was om hem uit te schakelen, met losse flodders.

Maar blijkbaar had één van de ‘goeden’ een echte kogel in zijn lader zitten. Het projectiel trof het slachtoffer, een Brusselaar, in de buik en doorboorde ook de ruggenwervel van de collega. De man blijft allicht verlamd voor het leven.

Hoe die echte kogel tussen de blanco munitie verzeilde wordt momenteel onderzocht door het parket in Leuven.