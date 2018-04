Twee speurders zelf in de cel omdat ze informant bestalen

Twee speurders van de gerechtelijke politie Brussel hebben onlangs een nacht in de cel doorgebracht op verdenking van afpersing van een eigen informant. De onderzoeksrechter liet hen vrij onder voorwaarden.

Speurder B.B. (42) en zijn collega D.A. (51) zijn zogenaamde informantenrunners bij de federale politie in Brussel. Een belangrijke functie: ze onderhielden contacten met informanten en hielden zo de vinger aan de pols met de ‘onderwereld’.

Eén van hun informanten werd door het duo afgeperst. Ze troggelden hem 2.500 euro af en dachten dat de man nooit een klacht zou durven in te dienen, omdat ze dan zeker verbrand zouden zijn in het wereldje. Maar de informant diende de klacht toch in, er kwam een onderzoek en de twee politiemensen belandden kortstondig in de cel. Er waren ook huiszoekingen bij hen thuis en op kantoor.

Het geld zou aan B.B. gegeven zijn, die er een onderneming mee wilde oprichten. De rol van D.A., die nochtans goed aangeschreven staat bij zijn collega’s, is minder groot. Hij zou vooral een oogje toegeknepen hebben toen B.B. over de schreef ging.

In afwachting van het verdere onderzoek zijn de twee alvast overgeplaatst. Het parket kon gisteren nog niet meer uitleg geven over de zaak.