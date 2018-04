Twee Italiaanse clubs bieden op KV Mechelen-talent, maar Anderlecht dringt aan

De strijd rond Elias Cobbaut barst los. Genoa bracht een bod uit op de 20-jarige linksback en ook Genk toont concrete interesse, maar Anderlecht wil de lead nemen. Luc Devroe gaat rond de tafel met KV Mechelen.

Terwijl Anderlecht zich weer in de titelstrijd probeert te knokken, maakt het volop werk van volgend seizoen. Sportief directeur Luc ­Devroe kondigde vorige week de komst van Makarenko aan en maandag tekende ook het Albanese talent Abazaj bij paars-wit.

Een van de volgende topprioriteiten heet Elias Cobbaut. Zoals we schreven, is de 20-jarige Belgische verdediger in beeld bij de volledige G5, momenteel doet onder meer Racing Genk zijn best om hem binnen te halen en er is al een Belgisch bod. Maar Devroe wil de lead nemen. Hij heeft een ­gesprek ingepland met KV Mechelen om een overgang van Cobbaut te bespreken.

KV is realistisch genoeg om mee te werken aan een transfer, want zelfs al was het in 1A gebleven, dan nog was Cobbaut allicht vertrokken. Het hoopt rond de 2,5 miljoen euro te stranden, dat geld kan het herinvesteren in een nieuwe promotieploeg. Anderlecht weet wat gedaan: zo snel mogelijk doorduwen. Hein Vanhaezebrouck zou het graag zien gebeuren. Hij is voorstander van de komst van de polyvalente Cobbaut, die zowel centraal achterin als linksback kan spelen.

Tweede Italiaanse bod

Een bod is er overigens ook al uit het buitenland, meer bepaald van Genoa en nog een tweede Italiaanse club. Genoa, het nummer 12 in de Serie A, kwam Cobbaut eind februari al bekijken tegen Charleroi en wil hem er graag bij. Trainer Davide Ballardini hanteert een systeem met drie centraal achterin en ook dat moet de belofte-international liggen. Op ­financieel vlak hoeft Genoa de Belgische topclubs niet te vrezen. Maar Anderlecht – of een concurrent – kan hem wel een interessanter sportief plaatje voorleggen. Het woord is aan Devroe en co., de beslissing aan Cobbaut.