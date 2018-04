Hein houdt van Edmilson (maar die droomt van Spanje)

Een bezoekje van vader Edmilson aan Anderlecht zorgde vorige week voor veel commotie. Flirtte paars-wit weer met zijn zoon, Junior Edmilson (23), van Standard? Hein Vanhaezebrouck heeft alleszins een grote boon voor de dribbelaar, maar bij Anderlecht beseffen ze ondertussen dat Edmilson wegplukken uit Luik een heel moeilijke opdracht wordt.

De persconferentie van Hein Vanhaezebrouck en Matz Sels vond gisteren plaats in het Vanden Stockstadion en niet meer op het oefencomplex in Neerpede, zoals gebruikelijk. Dat is deels de schuld van Edmilson ...