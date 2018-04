CLUBNIEUWS. Anderlecht-verdedigers doen Hein glimlachen, Monaco heeft goed nieuws voor Cercle

Woensdag staat onder andere de Clasico tussen Standard en Anderlecht op het programma. Bij paars-wit kregen ze alvast een opkikker door uitstekend nieuws uit de ziekenboeg. Lokeren wil dan weer zijn slag slaan voor Alexander Corryn. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Updates over Najar en Kara

Hoewel Anderlecht maar twee dagen kon recupereren, zal Hein Vanhaezebrouck niet te veel veranderen aan zijn elftal dat zondag Club Brugge klopte. Saelemaekers, Obradovic en Markovic hebben wel kleine pijntjes, maar die worden opgelapt. Spajic (enkel) is nog niet fit. Er is ook een kansje datAndy Najar vanavond voor het eerst in maanden in de selectie zit. Vanhaezebrouck gaat geen gekke dingen doen, maar de Hondurees traint voluit en speelde vorige week zestig minuten in een onderling partijtje. Henry Onyekuru hervatte wel de groepstraining, maar voor hem is de weg terug nog lang. Boeckx en Kara zijn nog out. Van zijn laatste tien wedstrijden op Standard won Anderlecht er overigens maar eentje: vorig seizoen op 2 oktober 2016 met 0-1 na een goal van Teodorczyk.

Kara Mbodj is nog altijd niet fit tegen Standard, maar de Anderlecht-verdediger die al maanden out is na een knieoperatie heeft goeie hoop nog te spelen in Play-off 1. “Ik train nu drie keer per dag individueel in de zaal”, zegt hij. “Als alles goed verloopt, kan ik deze week nog het veld op en dan wil ik over drie weken speelklaar zijn.”

Op die manier kan Kara op 6 mei de topper op Club Brugge betwisten en mag hij op het WK mikken. “Ach, het belangrijkste is nu mijn gezondheid. Ik denk aan mezelf en aan Anderlecht en dan zien we wel voor het WK. Natuurlijk heb ik wel geregeld contact met de Senegalese bondscoach. Hij heeft vertrouwen in mij, maar nu wil ik eerst die titel. Ik hoop dat de ploeg vanavond genoeg gerecupereerd is na de zege tegen Club. Weet je dat ik het moeilijk heb om elke week op de tribune te zitten? Ik ben er veel nerveuzer dan op het terrein. In het Vanden Stockstadion sta ik trouwens gewoon naast de dug-out. (jug)

ANTWERP. Deadline voor Corryn

Alexander Corryn (24) zal tegen Eupen weer niet in actie komen. Hij en de club vonden nog geen akkoord over een contract. Ten laatste donderdag moeten club en speler eruit zien te komen. Een terugkeer naar Malinwa, waar hij nog twee jaar onder contract ligt, is voor geen van beide partijen de bedoeling. Vooral Lokeren ligt op de loer. (gegy, dvd)

BEERSCHOT WILRIJK. Van den Bergh er weer bij

Jan van den Bergh keert terug uit schorsing. Hernan Losada is op zoek naar de juiste focus, maar traint opnieuw voluit mee met de spelersgroep. Hij mist nog matchritme en blijft dus een vraagteken. Verder blijven Tom Pietermaat, Jaric Schaessens, Fessou Placca, Collins Tanor en Rubin Okotie geblesseerd aan de kant. (hf)

CERCLE. Monaco geeft Vercauteren sportieve garanties

Cercle Brugge houdt zaterdag een grote titelviering met een boottocht op de reien en een huldiging op de markt. Tijdens die titelviering hoopt de club te kunnen aankondigen dat trainer Frank Vercauteren een contractverlenging heeft getekend.

Vercauteren was twee weken geleden nog in Monaco en kreeg er de garanties dat hij sportief een ploeg mag uitbouwen die, een beetje naar analogie van Antwerp, kan meestrijden met de eerste acht. Zonder het uit te spreken zou Play-off 1 halen de ultieme doelstelling zijn. (kv)

CLUB BRUGGE. Beloften naar bekerfinale

De beloften hebben zich geplaatst voor de finale van de beker na een zege tegen Anderlecht: 1-2. Paars-wit startte het sterkst, maar net voor rust werd het 0-1 voor Club na een goal van Openda. Op het uur lanceerde Tanghe met een verre bal Openda die de bal mooi doorgaf aan Ngonge: 0-2. Tanghe kreeg nog rood en Anderlecht kon milderen. (jve)

KV OOSTENDE. Nkaka raakt opgelapt

Nkaka raakte na zijn knieblessure toch opgelapt voor Lokeren. Of de jonge Belg aan de aftrap komt, is nog maar de vraag. Berrier zit niet in de selectie. Bjelica liep een overbelasting op en laat de wedstrijd schieten. Musona hervatte de groepstrainingen, maar de match tegen Lokeren komt nog te vroeg. Jonckheere en Jali blijven nog steeds out. (jve)

LOKEREN. De Ridder en Söder fit

Peter Maes selecteerde dezelfde 22 die afgelopen weekend thuis met 3-0 wisten te winnen van Eupen. Dat wil zeggen dat Söder genezen is en dat De Ridder opnieuw fit is nadat hij maandag uit voorzorg niet meetrainde. Maes kan nog geen beroep doen op de geblesseerden Tracy Mpati, Tom De Sutter, Mijat Maric en Killian Overmeire. (whb)

OH LEUVEN. Tshimanga verlengt

Tshimanga en Casagolda zullen eerstdaags hun krabbel zetten onder een nieuw contract. Voor hoelang ze bijtekenen is nog niet bekend. Tshimanga kwam vorige zomer over van Willem II en speelde dit seizoen 23 keer voor OHL. Casagolda kwam al een jaar eerder over van Dender en was dit seizoen al goed voor elf doelpunten en drie assists. (mah)

STVV. De Sart in de basis

Elton Acolatse en Alexis De Sart bekronen hun sterke invalbeurt in Oostende met een basisplaats in de wedstrijd vanavond tegen Beerschot Wilrijk. Daardoor verhuizen Igor Vetokele en Samuel Asamoah naar de bank. Jonathan Legear blijft out met problemen aan de hamstrings. Yohan Boli haalt de selectie opnieuw niet. (gus)