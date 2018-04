Derdeklasser Les Herbiers heeft zich dinsdag in Nantes voor de finale van de Beker van Frankrijk geplaatst. in de halve finales versloeg het Chambly, ook een derdeklasser, met 2-0. Florian David (28e) en Ambroise Gboho (80e) scoorden.

Op 8 mei neemt Les Herbiers het in de finale in het Stade de France op tegen Caen of landskampioen Paris Saint-Germain. Zij spelen hun halve finale woensdag.