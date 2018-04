Voormalige first lady Barbara Bush overleden

De voormalige Amerikaanse first lady Barbara Bush is dinsdag overleden op 92-jarige leeftijd. Dat meldt een woordvoerder van de familie. De vrouw van George H.W. Bush, van 1989 tot 1993 de 41ste president van de Verenigde Staten, kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen.

Afgelopen weekend koos ze ervoor om zich niet verder medisch te laten behandelen en zich te beperken tot comfortverzorging.

Met 92 jaar was Barbara Bush - geboren als Pierce - de oudste voormalige first lady ooit. Ze ontmoette George H.W. Bush toen ze 16 jaar oud was en het stel stapte in januari 1945 in het huwelijksbootje. Ze kregen zes kinderen: George W. (de 43ste Amerikaanse president, van 2001 tot 2009), Robin, John (beter bekend als Jeb), Neil, Marvin en Dorothy.

George H.W. Bush werd in 1981 vicepresident onder Ronald Reagan. In 1989 schopte de Republikein het zelf tot het hoogste ambt. Tijdens zijn presidentschap van slechts één termijn - hij werd in 1992 geklopt door de Democraat Bill Clinton - gold Barbara als een door de Amerikanen erg geliefde first lady.

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4NzyjxqAFM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018