Brand vernielt vier auto’s in Lichtervelde

Lichtervelde - In Lichtervelde brak dinsdag kort na middernacht brand uit op de parking van een autogarage. Vier wagens raakten beschadigd.

Het waren een moeder en haar zoon en dochter die langs de Roeselarebaan passeerden, die het vuur opmerkten. Uit de achterkant van een Volkswagen Golf sloegen al grote vlammen. Het gezin verwittigde de brandweer en wekten de buren naast de garage. Toen de brandweer aankwam waren al twee auto’s hevig aan het branden. Ook een bestelwagen en een Ford Fiesta begonnen al te smelten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar een tiental andere auto’s op de parking.

Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Mogelijk is er kwaad opzet in het spel. Het parket werd ingelicht. De eigenaar, die in Oost-Vlaanderen woont kwam ook ter plaatse. De man verkoopt bij zijn werkplaats in Lichtervelde tweedehandsauto’s.

Het parket kwam ter plaatse, mogelijk is er kwaad op zet in het spel Video: gsd