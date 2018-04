Trump optimistisch over ontmoeting met Kim Jong-un

Volgens The Washington Post ontmoette toekomstig Buitenlandminister Mike Pompeo (links) in het geheim de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un (midden) in Pyongyang. Foto: REUTERS

Donald Trump heeft dinsdag verklaard dat er gesprekken “op zeer hoog niveau” hebben plaatsgevonden in de aanloop naar de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens The Washington Post ontmoette toekomstig Buitenlandminister Mike Pompeo in het geheim Kim Jong-un in Pyongyang.

Trump sprak de pers toe in zijn luxeresort Mar-a-Lago in Florida, waar hij de Japanse premier Shinzo Abe ontving. Hij noemde “vijf locaties” waar de historische ontmoeting mogelijk zou plaatsvinden “begin juni of eerder, als alles goed gaat”. Naar aanleiding van de voorbereidingen die aan de gang zijn, gaf Trump blijk van optimisme.

“Ze respecteren ons. Wij respecteren hen. Het uur is gekomen om te praten, om de problemen op te lossen. Er is een echte kans om een internationaal probleem op te lossen. Dit is geen probleem voor de VS, Japan of een ander land, maar een probleem voor de hele wereld.”

Trump kreeg de vraag of de ontmoeting mogelijk plaatsvindt in de VS en antwoordde “nee”, zonder meer. Trump zei dat hij gesprekken tussen de twee Korea’s aanmoedigt. “Ze hebben mijn goedkeuring om over het einde van de oorlog te praten. De mensen realiseren zich niet dat de Koreaanse Oorlog niet voorbij is.”

“CIA-directeur Pompeo ontmoette Kim Jong-un in Pyongyang”

De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, Mike Pompeo, zou afgelopen paasweekend in het geheim de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet hebben in Pyongyang. Dat schrijft de krant The Washington Post dinsdag op basis van twee bronnen.

Pompeo is in maart door Amerikaans president Donald Trump voorgedragen als opvolger van Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken, maar zijn benoeming moet nog worden bevestigd.

Het Witte Huis bevestigt enkel dat er contacten “op het hoogste niveau” waren met Kim Jong-un.

Het is van 2000 geleden dat er nog een ontmoeting op een dergelijk hoog niveau is geweest tussen beide landen. De toenmalige Buitenlandminister onder president Bill Clinton, Madeleine Albright, zakte af naar Noord-Korea om er Kim Jong-il, de vader van de huidige leider, te treffen.