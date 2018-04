Flitsmarathon in hele land is begonnen. Bereken hier welke boetes u riskeert bij te snel rijden

Vandaag houdt de politie voor de negende keer een flitsmarathon in het hele land. Om 6 uur zijn de politiediensten daarmee van start gegaan, ze blijven flitsen tot 6 uur donderdagochtend.

Het gaat om een flitsmarathon in heel Europa. In ons land zal de politie op 545 plaatsen, zowel op snel-, gewest- als gemeentelijke wegen, controleren op overdreven snelheid. Daarvoor worden 330 agenten ingezet.

Bij de vorige flitsmarathon, in oktober 2017, werd 2,81 procent van de bijna 1,3 miljoen gecontroleerde bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Volgens de politie is uit vorige edities gebleken dat het aantal bestuurders dat de snelheidslimiet overschrijdt, stijgt.

Boetes

Als u tot 10 km per uur te snel rijdt, kan u een boete van 53 euro krijgen. Binnen de bebouwde kom en in een zone 30 betaalt u bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende kilometer per uur te snel. Op andere wegen is dat 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende kilometer per uur te snel.

In de praktijk krijgt u wel een marge van 6 à 8 km per uur: binnen de bebouwde kom en in een zone 30 wordt u pas geflitst vanaf 7 km per uur te snel, op andere wegen vanaf 9 km per uur te snel.

Bekijk hier welke boete u precies riskeert: