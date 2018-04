Vandaag valt het doek over proces-Kasteelmoord: alles wat u moet weten

Vandaag valt de uitspraak in het proces over de moord op deze Stijn Saelens Foto: BELGA

Wingene - Dokter André Gyselbrecht krijgt vandaag te horen wat zijn straf is voor zijn aandeel in de Kasteelmoord. Daarmee komt na meer dan 13 maanden een einde aan het proces over de moord op Stijn Saelens.

De openbare aanklagers hebben de maximumstraf geëist voor de dorpsdokter, en dat is wel degelijk 30 jaar. Dat Gyselbrecht tijdens het proces plots bekende dat hij toch om de moord van Saelens had gevraagd, maakte weinig indruk. Ook voor de smeekbede van Elisabeth Gyselbrecht, om haar vader een menselijke straf te gunnen, bleven de aanklagers doof. “We zien geen andere verzachtende omstandigheden, dan de afwezigheid van een strafblad”, aldus de aanklagers.

Dokter Gyselbrecht zit ondertussen al meer dan vier jaar in voorhechtenis. Bij een straf onder de 12 jaar, kan de dorpsdokter in principe al een aanvraag indienen om voorwaardelijk vrij te komen. Indien de dokter voor assisen was verschenen, had hij levenslang geriskeerd.

Beroep mogelijk

Voor Pierre Serry, die voor de dokter een huurmoordenaar ging zoeken, werd 26 jaar cel geëist. Voor de Nederlanders Evert de Clercq en Roy Larmit vraagt het Openbaar Ministerie 28 jaar en 24 jaar cel.

Of met de uitspraak ook het doek valt over de veelbesproken Kasteelmoord, valt nog af te wachten. Omdat het om een gecorrectionaliseerd proces gaat, hebben de beklaagden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Veel zal afhangen van de straf die de vier beklaagden krijgen.

WIE IS WIE?

André Gyselbrecht Foto: Photo News

André Gyselbrecht

Dokter André Gyselbrecht (67) wordt beschouwd als de opdrachtgever van de moord op zijn schoonzoon. Hij wilde hem uit de weg ruimen, omdat hij bang was dat Saelens met zijn dochter Elisabeth en de kleinkinderen naar Australië zou vertrekken. Het openbaar ministerie kende tijdens het proces geen genade voor de dokter uit Wingene. “Pure liquidatie”, klonk het nog. “De maatschappij moet maximaal beschermd worden. Wij zien geen andere verzachtende omstandigheid dan de afwezigheid van vorige criminele veroordelingen.”

“Alle pathetische verhalen zijn geknakt door de verklaringen van Pierre Serry. Ze zijn niet meer dan een rookgordijn om de waarheid te verdoezelen. Stijn Saelens moest voorgoed van de aardbol verdwijnen”, klonk het. “De opdracht om Stijn Saelens te doden dateert van juni of juli 2011 en had ook een heel duidelijke opzet: Stijn om het leven brengen”, aldus procureur Céline D’havé. “Dat in tegenstelling tot wat de burgerlijke partijen en André Gyselbrecht zelf beweren.”

Pierry Serry Foto: if

Pierre Serry

Pierre Serry (67), de beroepscrimineel uit Aalter was volgens de aanklagers de “tussenpersoon tussen de gewone wereld en de onderwereld”. Gyselbrecht vroeg hem om moordenaars te zoeken die Saelens uit de weg konden ruimen. Serry heeft steeds volgehouden dat hij onder druk werd gezet door zijn huisdokter, iets wat de procureur erkende en meenam als verzachtende omstandigheid. Het lichaam van Saelens werd vlakbij zijn chalet in Maria-Aalter gevonden.

Evert de Clercq Foto: Photo News

Evert de Clercq

Evert de Clercq (54) riskeert 28 jaar cel. De Zeeuws man ronselde, de intussen overleden huurmoordenaar, Antonius ‘Ronnie’ Van Bommel. Hij deed dit in opdracht van Serry. Naast zijn activiteiten als criminele tussenpersoon baatte hij ook een growshop uit. “Zijn rol was bepalend voor de moord op Stijn Saelens”, zei de procureur vrijdag. Hij was volgens het ‘de missing link’. Als verzachtende omstandigheid telt alleen de afwezigheid van voorgaanden. Hij heeft huurmoordenaars gezocht en daaraan mooi geld verdiend. Hij werkte niet mee aan het onderzoek en heeft geen schuldinzicht.

Roy Larmit Foto: if

Roy Larmit

Roy Larmit (40), de neef van de huurmoordenaar Van Bommel, was aanwezig bij de moord in Wingene, maar volgens zijn verklaring zou Van Bommel geschoten hebben. Hij wist naar eigen zeggen op voorhand niet wat zijn oom van plan was. Het openbaar ministerie gelooft dat laatste niet. Het parket zei in haar pleidooi dat ze zelf niet zeker zijn wie geschoten heeft. “Er waren drie personen aan het kasteel: Ronnie van Bommel, Roy Larmit en Stijn Saelens. Zowel Saelens als Van Bommel zijn dood. We weten dus niet wie geschoten heeft op Saelens. Wie zegt dat het Larmit niet was?” Als verzachtende omstandigheid: hij is als eerste beginnen praten. Hij kwam echter al eerder in aanraking met gerecht, wegens een wietplantage. Ook zat hij al eens 14 dagen in de cel, vanwege een gestolen fiets.