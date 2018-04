Elke dag drie buitenlanders betrapt als valse zelfstandige

In ons land is vorig jaar een recordaantal fictieve zelfstandigen betrapt. Van de 8.500 buitenlanders die zich als zelfstandige inschreven, schrapte het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) er 990 omdat ze in werkelijkheid geen activiteit uitoefenden. Dat bericht De Tijd.