Dodelijk arbeidsongeval bij Caterpillar in Grimbergen

Grimbergen - Een 43-jarige man is vandaag in de late namiddag tragisch om het leven gekomen bij een arbeidsongeval.

De man was aan het werk bij de firma Caterpillar in Grimbergen. Hij was er aan het laden en lossen toen het plotseling grondig fout liep.

“De bestuurder kwam tussen de oplegger en zijn cabine terecht en geraakte daarbij geplet”, zegt Jan Geysen, arbeidsauditeur bij het parket Halle-Vilvoorde. “Vermoedelijk gebeurde dat tijdens het lossen, maar het onderzoek zal dat nog moeten uitwijzen.”

Ook het labo en de wetsdokter kwamen dinsdagavond nog ter plaatse om verder onderzoek te verrichten. “We hebben de camerabeelden in beslag genomen in de hoop dat we zo precies te weten kunnen komen wat er gebeurde.”

De omgekomen arbeider werkte niet zelf bij Caterpillar, maar zou voor het bedrijf Van Moer hebben gewerkt. Bij datzelfde bedrijf kwam eind vorig jaar nog een arbeider om het leven toen zijn hoogtewerker werd aangereden en hij een tiental meter naar beneden tuimelde.