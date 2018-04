Verspreid over heel Duitsland voert de federale politie woensdagochtend grootschalige razzia’s uit in het milieu van de georganiseerde misdaad. Het gaat om de grootste actie ooit van de federale politie, zo zeggen de Duitse autoriteiten.

De politieoperatie is volgens de krant Bild gericht tegen criminele bendes betrokken bij mensenhandel en gedwongen prostitutie. In totaal werden meer dan zestig bordelen doorzocht. De focus van de actie ligt in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen.