Bijna 90 mensen opgepakt bij raid tegen “wisselkoersmaffia” in Venezuela

In Venezuela zijn dinsdag 86 mensen opgepakt in een grootschalige operatie gericht tegen een crimineel netwerk dat wisselkoersen manipuleerde. De autoriteiten bevroren daarnaast in totaal 4 miljoen dollar op verscheidene bankrekeningen.

“Het is de grootste en krachtigste politieoperatie die ooit is uitgevoerd in Venezuela”, verklaarde president Nicolas Maduro in een live uitgezonden toespraak. “En het nog maar de eerste stap, het topje van de ijsberg.”

In totaal werden bij de actie 1.130 rekeningen bij een twintigtal Venezolaanse banken bevroren. Die bevatten een bedrag in de lokale valuta - de bolivar - dat op de zwarte markt goed is voor 4 miljoen Amerikaanse dollar (3,2 miljoen euro), zo zegt vicepresident Tareck El Aissami. Er werden 86 mensen opgepakt, onder wie ook buitenlanders.

Het geviseerde netwerk baatte onder meer websites uit waarop geld kan omgewisseld worden. Ze maakten daarbij echter gebruik van wisselkoersen die twaalf keer hoger lagen dan de officiële prijsverhoudingen. De overheid beschuldigt de bende ervan verantwoordelijk te zijn voor de devaluatie met ruim 90 procent van de lokale munteenheid en voor de hyperinflatie in Venezuela.