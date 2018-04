Ploegmaats bezorgen geblesseerde Rode Duivel een warm afscheid

Steunend op krukken en met een extra bescherming rond de getroffen enkel poseerde Batshuayi een laatste keer met de ploegmaats alvorens naar London terug te keren. Bovendien kreeg hij een door al zijn ploegmaats gesigneerd truitje van boezemvriend Marko Reus. Batshuayi stak zijn respect voor het team evenmin onder stoelen noch banken door in zijn afscheidstweet de hashtag #echteliebe te gebruiken.

Nothing but LOVE for all of you guys wishing you the best for the final games #EchteLiebe @BVB pic.twitter.com/hU6MBPuDet