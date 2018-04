Vermiste vrouw vermoord teruggevonden in bos

Twaalf dagen na de verdwijning van Marie-Hélène Di Francesca is het lichaam van de 45-jarige vrouw teruggevonden in een bos nabij Cerfontaine.

Marie-Hélène werd op 4 april voor het laatst gezien aan haar woning in Steenput (Henegouwen), maar sindsdien ontbrak elk spoor.

Tot afgelopen weekend een kennis van de vrouw werd verhoord. Omdat hij tegenstrijdige verklaringen gaf, werd hij beschouwd als een verdachte en legde de politie hem zondag opnieuw op de rooster. De man van 24 bekende daarop dat hij Marie-Hélène had gedood.

Na de verhoren werden er opgravingen gedaan in een bos nabij Cerfontaine. Daar vond de politie uiteindelijk het lichaam van de vermiste vrouw. Over de toestand waarin het lichaam werd gevonden en wat de exacte doodsoorzaak is, werd nog niet gecommuniceerd. “Het is niet duidelijk of de vrouw al dood was toen de dader haar naar het bos bracht. We kennen het motief van deze misdaad ook nog niet”, communiceerde Frédéric Bariseau, onderzoeksrechter.