Rik Torfs neemt het op voor joodse CD&V-kandidaat: “De verantwoordelijkheid ligt bij anderen”

Antwerpen - Professor Rik Torfs stoort zich aan de kritiek op Aron Berger, de orthodoxe jood die op de CD&V-lijst zou staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Volgens Torfs ligt de verantwoordelijkheid niet bij Berger, maar wel “bij de mensen die hem gevraagd hebben om op de lijst te staan.”

Torfs betuigde vanochtend op Twitter zijn steun aan Berger, die onder andere onder vuur ligt omdat hij om religieuze redenen geen hand wil geven aan vrouwen.

Ik kan Aron Berger maar één ding aanraden. Blijf uzelf, ook al vraagt de politiek iets anders. — Rik Torfs (@torfsrik) 18 april 2018

Gevraagd naar die reactie in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ ging Torfs daar dieper op in: “Meneer Berger is geen beroepspoliticus, hij is door een partij gevraagd om deel te nemen aan de verkiezingen. En toch worden plots zijn manier van handelen en zijn geloofsbeleving het voorwerp van discussie. Het lijkt me eerlijk gezegd dan ook niet OK dat Kris Peeters (CD&V-lijsttrekker in Antwerpen, nvdr.) zegt hij ‘mag blijven, maar wel vrouwen een hand moet geven’. Dat kan je toch moeilijk zeggen tegen iemand die een heel serieuze religieuze overtuiging heeft?”

Torfs heeft ook zijn vragen bij het toespitsen van het debat op dat ene twistpunt. “Moet een orthodoxe jood een plaats krijgen op een CD&V-lijst? Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt: hoe ver ga je in het erkennen van andere gewoonten? Meneer Berger respecteert de mensenrechten, daarover kan geen twijfel bestaan. En er bestaan wereldwijd allerlei mogelijke gebruiken. Wij geven tegenwoordig vaak een hand. Maar Indiërs en Japanners doen dat bijvoorbeeld al heel wat minder. En in mijn jeugd in de Kempen werden ook heel weinig handen geschud: wij gaven een sober hoofdknikje naar elkaar. De vraag is of je dat handenschudden superbelangrijk vindt.”

De verantwoordelijkheid ligt volgens Torfs dan ook elders: “Ik vind het vooral erg dat meneer Berger nu plots voor een dilemma wordt geplaatst, terwijl hij geen absoluut geen schuld heeft aan de problemen die nu zijn ontstaan. Dus ja, ik neem het voor hem op. Want ik vind dat hij onterecht in een positie wordt geplaatst waarbij de bal naar hem wordt gespeeld, terwijl de verantwoordelijkheid eigenlijk ligt bij anderen: zij die hem gevraagd hebben om op de lijst te komen staan.”