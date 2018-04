Facebook stelt nieuwe privacymaatregelen voor

Socialenetwerksite Facebook zal vanaf deze week nieuwe maatregelen rond vertrouwelijkheid introduceren bij zijn Europese gebruikers. Dat is nodig om tegemoet te komen aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, zo kondigde de groep woensdag aan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die eind mei van kracht wordt, versterkt de bescherming van de persoonlijke gegevens van de Europeanen. Ze moet worden toegepast door alle ondernemingen, inclusief de niet-Europese. Zij moeten de gebruikers duidelijke informatie geven en hun toestemming krijgen om hun gegevens te gebruiken.

“Iedereen - waar ze ook leven - zal gevraagd worden om belangrijke informatie te bekijken over de manier waarop Facebook hun gegevens gebruikt, en om keuzes te maken inzake (de bescherming van) hun privacy op Facebook”, zo staat op de blog van de socialenetwerksite.

Gebruikers zullen bovenaan hun nieuwsbalk een boodschap zien verschijnen. Als ze daarop klikken, kunnen ze kiezen of ze bepaalde informatie nog altijd willen delen met anderen, zoals hun politieke overtuiging, religie of relatiestatus. Ze kunnen ook keuzes maken wat betreft de reclameboodschappen die ze krijgen, of Facebook gezichtsherkenning mag gebruiken om mensen te identificeren op foto’s, enzovoort.

De nieuwe privacyrichtlijnen worden deze week verspreid in Europa, de volgende weken volgt de rest van de wereld. “Het is de bedoeling wereldwijd dezelfde privacynormen en -controles te hanteren”, aldus Facebook.

De maatregelen waren eind januari al aangekondigd, nog voor de uitbraak van het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. De Britse dataverwerker misbruikte de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers. Mark Zuckerberg, de CEO van de sociaalnetwerksite, werd over de kwestie urenlang ondervraagd in het Amerikaanse parlement.