LIVE. Hoorzitting F-16-dossier: Legerbaas vindt beslissing om studie niet door te spelen “verdedigbaar”

De topman van het Belgisch leger, generaal Marc Compernol, vindt het “verdedigbaar” dat materiaalbeheerder kolonel Peter Letten in april vorig jaar de studie van Lockheed Martin over de levensduurverlenging van onze F-16’s niet nuttig heeft geacht in het kader van het vervangingsdossier van de gevechtsvliegtuigen. Dat heeft Chef Defensie Compernol woensdag verklaard in de Kamer, waar hoorzittingen aan de gang zijn over het dossier.

Compernol beschreef de materiaalbeheerder als een ingenieur met meer dan 25 jaar ervaring met F-16’s. Hij handelde als beheerder die vliegtuigen in de lucht moet houden, maar bovendien binnen de mindset van de politieke beslissing om de F-16’s te vervangen. Verlengen was met andere woorden geen optie meer. Ook ging de studie enkel in op één deelaspect van een mogelijke verlenging, namelijk de metaalmoeheid, maar niet op de corrosie, radar, communicatie, operationele relevantie, enzovoort. “De materiaalbeheerder heeft een beslissing genomen die ik verdedigbaar vind”, aldus de CHOD.

“Heeft een kolonel de bevoegdheid om dat zelf te beslissen?”, ging generaal Compernol voort. Hij legde uit dat het leger bestaat uit zowat 30.000 mensen, dat het met zeer uiteenlopende opdrachten bezig is en waar honderdduizenden documenten circuleren. “Om zo’n organisatie te beheren, moet je vertrouwen in de competentie van mensen om op hun niveau beslissingen te nemen”, luidde het. “Had ik hiervan geweten, dan hadden we hier waarschijnlijk niet gezeten, maar dat is niet relevant.”

Hij gaf nog aan dat er binnen Defensie geen formeel klokkenluidersstatuut bestaat. Hij kondigde aan dat duidelijker zal worden aangegeven dat militairen met klachten of vragen steeds naar de Federale Ombudsdienst kunnen stappen.

Studies uitgelekt

De hoorzittingen van woensdag en donderdag staan al weken geprogrammeerd, nadat er studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin waren uitgelekt over de mogelijke verlenging van de levensduur van onze F-16’s.

LEES OOK. Wat is er precies aan de hand met de F-16’s? We beantwoorden alle vragen

De zittingen zijn gespreid over twee dagen, omdat er 27 genodigden moeten komen getuigen in de kamer. Het gaat onder meer over de auteurs van de interne en externe audit, die moeten vertellen over de manier waarop binnen Defensie met het rapport van Lockheed Martin werd omgegaan. Zij kwamen vorige vrijdag al toelichting geven bij die audits, weliswaar op basis van een samenvatting. Ook worden de betrokken materiaalbeheerders en het team dat binnen Defensie het vervangingsdossier van de F-16’s moet begeleiden uitgenodigd. Dat geldt ook voor de zogenaamde “kolonel X”, die in het dossier de bal aan het rollen bracht. Hij wordt in legerkringen bestempeld als verrader. Maar zelf zegt hij dat hij het beste voorhad, ook al denkt hij dat hij woensdag serieus onder vuur zal komen te liggen. “Ze willen er een ordinaire lynchpartij van maken”, vertelde hij maandag aan onze krant. De overige genodigden woensdag zijn afgevaardigden van de Amerikaanse luchtmacht en van Lockheed Martin.

Wie zich heeft verontschuldigd voor de hoorzittingen, is Simon Put. Dat is de gewezen adjunct-kabinetschef van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) die intussen voor Lockheed Martin aan de slag is. Commissievoorzitster Karolien Grosemans (N-VA) legde uit dat iedereen op vrijwillige basis wordt uitgenodigd, maar dat Put zich bovendien in het buitenland bevindt.

(lees verder onder de foto)

CHRONOLOGIE. Van mail tot hoorzitting

- 10 mei 2017: “Kolonel X” stuurt mail naar oversten over documenten Lockheed-Martin. Daaruit blijkt volgens hem dat de F-16’s langer dan gedacht kunnen vliegen. Hij dringt erop aan Defensiestafchef Marc Compernol en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op de hoogte te stellen. “I think this needs to be elevated to chod/mod (de stafchef en de ­minister, nvdr.) as they need the correct information.”

- 19 mei 2017: X stuurt een tweede mail, deze keer om zijn vorige te temperen. “Onder ­zware druk van zijn oversten”, volgens zijn advocaat.

- 12 juni 2017: X wordt overgeplaatst naar een andere dienst.

- Eind 2017: De promotie die X gevraagd had, wordt afgewezen.

- 20 maart 2018: Oppositiepartij SP.A komt met documenten Lockheed-Martin naar buiten. Vandeput beveelt een intern onderzoek bij het leger en een externe audit om duidelijkheid te scheppen.

- 13 april 2018: Vandeput stelt de resultaten van het onderzoek en de ­audit voor. Die pleiten de legertop en de ­minister helemaal vrij. Daarbovenop blijkt uit verdere info van Lockheed-Martin dat er te weinig data is om echt te zeggen dat de F-16’s langer kunnen vliegen. De oppositie heeft het over een doofpotoperatie. Ook binnen de meerderheid stellen Kamerleden zich vragen over de manier waarop de legertop met info is omgesprongen.

- 18 april 2018: Alle ­betrokkenen moeten naar de Kamercommissie komen om tekst en uitleg te geven. Ook ­kolonel X zal aanwezig zijn.