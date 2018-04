Brusselse raadkamer buigt zich over een maand over aanhoudingsbevel tegen Catalaanse ministers

Brussel - De Brusselse raadkamer zal zich op 16 mei buigen over de Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die Spanje heeft uitgevaardigd tegen de Catalaanse ex-ministers Antoni Comin, Meritxell Serret en Lluis Puig. Dat heeft Belga vernomen van de verdediging van de drie ministers. De drie ministers worden samen met Carles Puigdemont en Clara Ponsatí i Obiols in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar.

De Spaanse rechter had tegen hen EAB’s uitgevaardigd nadat de vijf in Madrid niet voor de rechter waren verschenen. Die EAB’s werden op 5 december ingetrokken maar op 23 maart vaardigde een Spaanse onderzoeksrechter dan nieuwe EAB’s uit. De raadkamer moet nu beslissen of die nieuwe aanhoudingsbevelen uitvoerbaar kunnen verklaard worden.