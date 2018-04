Brussel-stad verbiedt WK-matchen op groot scherm

Brussel -

Wie had gehoopt om in het centrum van Brussel de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK te bekijken op groot scherm, is eraan voor de moeite. Het stadsbestuur verbiedt grote schermen en ook cafés mogen enkel binnen de wedstrijden uitzenden, bericht Bruzz woensdag. Voetbalfans kunnen wel terecht in het stadion van RWDM in Molenbeek en op het spiksplinternieuwe Spiegelplein in Jette.