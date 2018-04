Zlatan Ibrahimovic bevestigt rentree als international: “Een WK zonder mij zou geen WK zijn”

Zlatan Ibrahimovic is er deze zomer bij op de Wereldbeker in Rusland. Dat vertelde de 36-jarige Zweed dinsdagavond tijdens de populaire tv-show Jimmy Kimmel Live op de Amerikaanse zender ABC.

“Ja, ik ga naar de Wereldbeker”, antwoordde de spits van LA Galaxy op de vraag of hij op het WK zal te bewonderen zijn. “Ik moet voorzichtig zijn met wat ik vertel, want anders word ik opgehangen. Maar een WK zonder mij zou geen WK zijn.”

Ibrahimovic droeg voor het laatst het nationale shirt op het EK van 2016 in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels (0-1 verlies). Hij speelde al 116 interlands en scoorde daarin 62 goals.

Zweden eindigde in zijn kwalificatiegroep als tweede na Frankrijk en net voor Nederland. Daardoor plaatsten de Scandinaviërs zich voor de play-offs waarin ze (verrassend) Italië uitschakelden. Op het WK is Zweden ingedeeld in poule F met Zuid-Korea (18 juni), titelverdediger Duitsland (23 juni) en Mexico (27 juni).