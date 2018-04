Vader beschrijft fatale dag waarop springkasteel met zijn 7-jarig dochtertje de lucht in vloog

Wat een fijne namiddag op een springkasteel moest worden, draaide uit in een nachtmerrie voor de familie van de 7-jarige Summer Grant uit Essex. Een windvlaag blies het opgeblazen luchtkasteel plots bijna 15 meter de hoogte in. “Terwijl mijn dochter er nog in zat”, vertelde haar vader Lee Grant in de rechtbank. Hij beschreef hoe hij doodsangsten uitstond, terwijl hij zijn kind tevergeefs wilde redden.

“Ik hoorde plots mijn moeder schreeuwen. ‘Neeeee!’ riep ze. Ik draaide me om en zag het favoriete springkasteel van één van mijn dochters in enkele seconden tijd wegvliegen”, vertelde de man verslagen als getuige voor de rechter. De kleine Lily (5) was op dat moment gelukkig elders aan het spelen, maar zijn dochter Summer (7) vloog samen met het springkasteel plots de lucht in. “Het enige wat er nog aan het springkasteel hing, was een soort kabel. Het kasteel bleef maar wegvliegen. Over een soort caravan, over het veld.”

Zodra de man bij positieven kwam en besefte wat er gebeurde, zette hij het op een lopen. “Ik heb nog nooit van mijn leven zo hard gesprint, achter het springkasteel, in het veld, in de hoop de kabel te kunnen pakken. Dan had ik haar misschien nog kunnen redden”, zei de vader in tranen. Maar ook toen het springkasteel de grond raakte, was de horror niet voorbij. “Volgens mij was het tegen een boom gebotst en daarom kapot aan het gaan. Maar het luchtkasteel bleef maar rollen en rollen en rollen. En Summer zat erin”, vertelde de man.

Het leek voor hem een eeuwigheid te duren, voordat hij tot bij het springkasteel was gerend. “Maar ik kon haar niet vinden. Het springkasteel was leeggelopen en ik kon de ingang niet zien. Ik bleef maar graven tussen de stof, totdat ik zag dat een man haar naar buiten bracht”, getuigde hij. De hulpdiensten kwamen nog in allerijl ter plaatse, maar het zevenjarig meisje overleed aan haar verwondingen.

Hoe is dat kunnen gebeuren?

De tragische afloop van het evenement rond Pasen 2016 in het Harlow Town Park in Essex roept enorm veel vragen op, vandaar ook de rechtszaak in het Chelmsford Crown Court. De eigenaars van het springkasteel, William Thurston (29) en Shelby Thurston (26), vochten dinsdag de aantijgingen van nalatigheid aan.

Volgens de openbare aanklager was het springkasteel echter niet adequaat genoeg vastgemaakt in de grond en zouden de eigenaars de weersvoorspellingen te weinig in de gaten hebben gehouden. Ook weerdeskundige Tracy Ayling zei dat er op 26 maart 2016 een ‘code geel’ van kracht was, wat kan wijzen op plaatselijke stevige windvlagen. “Van ongeveer 55 kilometer per uur”, getuigde de meteoroloog. Al was er volgens de vader van Summer nooit het gevoel dat er zoveel wind stond dat het grote springkasteel in beweging zou worden gebracht.

De rechter zal over enkele weken beslissen of de Thurstons een straf krijgen en een schadevergoeding moeten betalen.