‘Provincie Antwerpen staat op radar van buitenlandse investeerders’

Het Japanse chemiebedrijf Kaneka uit Westerlo kreeg onlangs de Foreign Investment of the Year Trophy 2018. Na Nippon Shokubai (Japan) in Zwijndrecht en Sanofi (Frankrijk) in Geel is het nu al drie jaar op rij dat een bedrijf uit de provincie Antwerpen actief in de chemie of farma deze prestigieuze prijs wint voor de meest opmerkelijke buitenlandse investering van het jaar.

“De provincie staat op de radar van buitenlandse investeerders in de chemie en life sciences. De vele investeringen geven blijk van vertrouwen in de sector”, weet Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie essenscia vlaanderen.

De provincie heeft dan ook een uniek profiel. De haven van Antwerpen is de thuisbasis voor de grootste chemiecluster van Europa en een van de grootste ter wereld. Daarnaast hebben vier van de zeven grootste farmabedrijven ter wereld een productievestiging in de provincie met Alcon-Novartis en Pfizer in Puurs, Sanofi in Geel en Janssen Pharmaceutica in Beerse en Geel. Ten slotte is er ook een sterke aanwezigheid van kunststofbedrijven in de Kempen. “De hele waardeketen, van basischemie tot eindproducten als bouwmaterialen, geneesmiddelen of cosmetica, is dus in de provincie Antwerpen aanwezig. De onderlinge wisselwerking is een troef om deze sector op lange termijn in de provincie te verankeren”, verduidelijkt Frank Beckx.

Nieuwe productielijn

De sterke verankering zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen meer dan de helft (53,5%) van de tewerkstelling van de sector in Vlaanderen vertegenwoordigt. De talrijke investeringen van de jongste jaren dragen daartoe bij.

Zo investeert Kaneka 34 miljoen euro in een nieuwe productielijn voor MS-polymeren in zijn fabriek in Westerlo waardoor de site de grootste fabriek van Kaneka voor MS-polymeren wordt. Tegen eind 2018 moet de derde productielijn operationeel zijn. Een deel van de investering gaat ook naar de financiering van extra opslagruimte en scheepslaadvoorzieningen. “De productie gaat met 50% omhoog”, vertelt Jean Vandael, plant general manager van Kaneka Belgium. “Zo kunnen we aan de groeiende vraag voldoen en nieuwe markten aanboren. Dat gaat gepaard met de tewerkstelling van twintig extra medewerkers.”

Injectienaalden

Een andere opvallende investering, waardoor het bedrijf een nominatie voor de Foreign Investment of the Year Trophy in de wacht wist te slepen, is die van Novartis. In de periode 2014-2018 investeerde de Zwitserse farmareus 100 miljoen euro om zijn Alcon-site in Puurs om te vormen tot een biotechnologische hub. Er werden onder meer een nieuw analytisch laboratorium en een ultramoderne vullijn voor injectienaalden gebouwd.

“Dit maakt van onze vestiging in Puurs een nog crucialere schakel in de wereldwijde business van Novartis. In Puurs tellen we nu al ruim 1.500 medewerkers. Dit jaar komen er nog 70 extra banen bij. Deze investering is een erkenning van de expertise van Vlaanderen op het vlak van farmaceutica”, zegt Koen Strobbe, general manager bij Novartis Puurs.

Trophy

De 'buren' van Pfizer in Puurs kregen dan weer de Lifetime Achievement Trophy. De Amerikaanse farmareus heeft vier sites in België, waarvan twee in Vlaanderen die goed zijn voor meer dan 2.250 jobs. De vestiging in Puurs is niet alleen Pfizers grootste productie- en verpakkingssite in Europa, maar ook een van de belangrijkste wereldwijd. Al sinds 1963 - toen nog onder Upjohn - worden er injecteerbare medicijnen, vaccins en oogverzorgingsproducten gemaakt. De Puurse fabriek draait sinds 2003 onder het Pfizer-vaandel en in de voorbije zes jaar investeerde de Amerikaanse multinational er ruim 500 miljoen euro in verdere groei.

“Als deze investeringen iets duidelijk maken, is het wel dat ons moederbedrijf Vlaanderen als een aantrekkelijke locatie beschouwt voor hoogtechnologische productie”, zegt Luc Van Steenwinkel, Managing Director van Pfizer Puurs. “Dat die appreciatie ook wederzijds blijkt, is fantastisch. We zien de Lifetime Achievement Trophy vooral als een erkenning van het harde werk van onze mensen.”

