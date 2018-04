Opsporingsbericht: Rachelle (14) al een week lang vermist

De lokale politie van Moeskroen heeft een opsporingsbericht verspreid. Sinds 12 april is er geen spoor meer van Rachelle Buyst, een veertienjarig meisje uit Moeskroen. Ze werd voor het laatst gezien, toen ze om 9.50 uur afgezet werd aan het station van Comines.

De bedoeling was dat Rachelle die dag een bus zou nemen naar Moeskroen, om terug naar huis te gaan. Maar dat gebeurde niet en het 14-jarig meisje liet niet meer van zich horen.

De tiener is 1 meter 60 groot. Ze draagt een vest in zwart kunstleer, een T-shirt, sportschoenen en een zware handtas. Heeft u informatie, of heeft u het meisje gezien? Dan kan u terecht op het nummer +32 (0)56 863 000.