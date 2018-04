Chaos troef bij voorstelling van omstreden jood die op CD&V-lijst zou prijken

Antwerpen - Na de heisa van de afgelopen dagen gaf de omstreden joods-orthodoxe Aron Berger vandaag tekst en uitleg bij zijn beslissing om zijn kandidatuur op de Antwerpse CD&V-lijst in te trekken. Ook lijsttrekker Kris Peeters tekende present, al veroorzaakte die bij zijn aankomst ook even voor verwarring.

De persconferentie van Berger en Peeters moest om 12 uur van start gaan in het hoofdkantoor van ‘De Centrale’ in de Antwerpse Nerviërsstraat, maar dat lukte niet. Voorafgaand was er ook al even chaos, toen bleek dat er niet gefilmd mocht worden. Na de persconferentie zou het duo samen ook een aantal Joodse instellingen en een synagoge bezoeken, het is niet duidelijk of dat plan nog doorgaat.

Buiten lokt de massale persaandacht intussen heel wat nieuwsgierige joodse buurtbewoners. Op de stoep ging de controversiële rabbijn Moshe Friedman ook in de clinch met Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel. “U komt hier enkel om te stoken”, aldus Freilich.

Terzelfdertijd raakte ook bekend dat Berger recent door de correctionele rechtbank in Antwerpen schuldig werd bevonden aan diefstal. Volgens de rechtbank stal Berger 28.500 euro van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap.

Freilich: “Om tien uur wist hij nog niet wat er gezegd zou worden”

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, sprak vanochtend al met Berger. “Om 10 uur vanochtend wist hij nog niet wat er zou gezegd worden. Hij is wel geschokt door de heisa, maar is niet van plan zelf een stap terug te zetten”, zei Freilich voor aanvang van de persconferentie.

Video: if

Lijstrekker Kris Peeters kwam om elf uur al toe. “Ze hebben dus eigenlijk maar een uurtje om onderling te praten. Berger zelf zei me deze ochtend dat hij de eer niet aan zichzelf zal houden. Als de partij hem niet meer wil, moeten ze het maar zeggen.”

Video: if

Freilich heeft met Berger ook gesproken over de commotie dat hij vrouwen geen hand zou schudden. “Het is alleszins niet de bedoeling dat Berger een vrouw de hand zal schudden voor de verzamelde pers, maar als hij in een noodsituatie toch een vrouw een hand moet geven, zal hij dat doen omdat hij niemand wil beledigen.”

Heisa

De kandidatuur van Berger op de Antwerpse CD&V-kieslijst veroorzaakte de nodige heisa, onder meer omdat de man liet verstaan dat hij om religieuze redenen zou blijven weigeren om vrouwen de hand te schudden. Daarop kwam kritiek van de federale en Vlaamse CD&V-coalitiepartners N-VA en Open VLD, maar ook de CD&V-top bleek niet onverdeeld gelukkig met de keuze van de Antwerpse afdeling.

Rond 13 uur raakte bekend dat Berger niet zal opkomen voor CD&V in Antwerpen. Hij besliste zelf om niet op de lijst te staan, werd op een persconferentie bekendgemaakt.

