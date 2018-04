Een vrouw die uit een vliegtuig wordt gezogen en sterft: hoe kan zoiets gebeuren?

In volle vlucht uit het raam van een vliegtuig gezogen worden. Wat de 43-jarige Jennifer Riordan overkwam klinkt onmogelijk, maar in het verleden is al meermaals gebleken dat het dat niet is. Hoe is dat toch mogelijk? En kan het dan echt niet vermeden worden?

Wat is er gebeurd?

De Boeing 737 van Southwest Airlines, met 144 passagiers en 5 crewleden aan boord, was woensdag nog maar 40 minuten onderweg vanuit de LaGuardia-luchthaven in New York richting Dallas toen het verkeerd liep. De motor aan de linkerkant van het vliegtuig ontplofte op 10 kilometer hoogte en brokstukken vlogen in het luchtruim in het rond. Uit de eerste vaststellingen van de Amerikaanse transportautoriteit NTSB is gebleken dat metaalmoeheid de oorzaak zou kunnen zijn van de ontploffing.

Foto: AFP

Een van de brokstukken vloog tegen een raam van het vliegtuig. Dat verbrijzelde, met fatale gevolgen voor de vrouw die er net naast zat. Zij werd immers naar buiten gezogen. Terwijl het bloed volgens getuigen in het rond vloog, slaagden de andere passagiers erin om haar nog opnieuw naar binnen te trekken. Zonder resultaat helaas: de vrouw overleed aan haar verwondingen. Zeven mensen raakten gewond.

De ervaren pilote, Tammy Shults, maakte een noodlanding en liet het vliegtuig met succes landen in Philadelphia. “Er ontbreekt een deel van het vliegtuig”, zei ze tegen de luchtverkeersleiding. “Er is een gat in en er is iemand naar buiten gezogen.”

Wie is het slachtoffer?

Foto: AP

De vrouw die op rij 17 van het vliegtuig aan het raampje zat, naar buiten gezogen werd en even later overleed, was de 43-jarige Jennifer Riordan. Een getrouwde zakenvrouw vrouw met twee kinderen uit het Amerikaanse Albuquerque, die voor de bank Wells Fargo in de staat New Mexico werkte. Riordan vloog terug naar huis nadat ze op zakenreis was geweest naar New York.

De vrouw speelde een belangrijke rol in de gemeenschap in haar thuisstad, schrijven lokale media. Een vriend van de familie noemt haar op Facebook een vrouw vol dynamiek, passie en liefde die de gemeenschap veel heeft bijgebracht.

“Ze was van grote betekenis voor haar familie”, schrijft Erica Zucco. “Met haar man Mike leefde ze een liefdevol gezinsleven.”

Ook heel wat andere mensen en bedrijven, zoals haar werkgever Wells Fargo en de Universiteit van New Mexico, brengen hulde aan Riordan. Ze wordt omschreven als “een waardevolle vriendin en collega” en “een geliefd en gerespecteerd leider”.

Hoe kan iemand uit een vliegtuig gezogen worden?

Een vliegtuig is zo gebouwd dat de luchtdruk hoog in de lucht hetzelfde blijft als aan de grond. Dat is nodig, want op grote hoogte is die meer dan 2,5 keer lager en dus te laag voor de mens om voldoende zuurstof te kunnen opnemen.

Wanneer in een vliegtuig een raam breekt, een deur opent of een gat ontstaat, daalt de luchtdruk in het vliegtuig aanzienlijk. Er zal dan ook minder zuurstof op te nemen zijn, wat verklaart waarom er zuurstofmaskers naar beneden komen op zulke momenten.

Het ontstane gat heeft als gevolg dat voorwerpen, of zoals afgelopen nacht ook mensen, door de opening naar buiten gezogen worden door de verschillen in luchtdruk. De grootte van het gat is bepalend voor de sterkte waarmee iets of iemand uit het toestel gezogen wordt.

Goed om weten is dat iemand die zijn of haar gordel draagt, niet uit het vliegtuig gezogen kan worden. De uitzondering op die regel is als het gat zo groot is dat de stoel waarin die persoon zit losgerukt wordt van het toestel. Jennifer Riordan had vermoedelijk haar gordel niet aan, waardoor ze dus door het raam gezogen werd.

De motor van het vliegtuig ontplofte tijdens de vlucht.

Is het nog al gebeurd?

Gaten in vliegtuigen komen weinig voor en zijn niet altijd een groot probleem. Vaak kunnen ze al snel voldoende toegemaakt worden, waardoor drama’s vermeden worden.

Foto: AP

Toch zijn er al geregeld doden te betreuren geweest. In 1989 bijvoorbeeld, toen een Boeing 747 van United Airlines problemen kreeg. Het vliegtuig was onderweg van Los Angeles naar Sydney en vloog net tussen de geplande tussenstops in Honolulu en Auckland toen een deur het begaf. Door het gat dat ontstond, werden negen passagiers - die hun gordel nochtans aan hadden - uit het vliegtuig gezogen.

“Plots waren alle mensen naast ons weg. Gewoon weg”, zei Paul Holtz toen in The New York Times. “In het vliegtuig zelf vlogen de brokstukken alle kanten uit.”

Op een vlucht van Aloha Airlines, tussen Hilo en Honolulu, scheurde het dak van het vliegtuig in 1988 dan weer gedeeltelijk open. Een steward werd het toestel uitgezogen. Het ontstane gat bleek het gevolg van metaalmoeheid en fouten tijdens het onderhoud.

In 2009 moest een vlucht van Southwest Airlines een noodlanding maken in West Virginia nadat metaalmoeheid een gat zo groot als een voetbal had veroorzaakt in een Boeing 737. De luchtdruk in het toestel daalde snel, maar niemand overleed of raakte ernstig gewond. Twee jaar later deed een soortgelijk voorval, opnieuw op een vlucht van Southwest Airlines, zich voor. Ook ditmaal zonder slachtoffers.

Kan het niet vermeden worden?

Uiteraard is het de betrachting van alle vliegtuigmaatschappijen om ongevallen met hun toestellen te voorkomen. Daarom controleren ze hun vliegtuigen zo vaak als mogelijk op metaalmoeheid, constructiefouten en eventuele defecten.

Zodra een toestel landt, gaat een onderhoudsteam aan het werk om defecten op te sporen. Om de paar jaar - verschillend van maatschappij tot maatschappij - ondergaan de vliegtuigen een volledige en grondige controle.

In principe zouden die inspecties voldoende moeten zijn om erger te voorkomen, maar de ervaring leert helaas dat er wel eens een foutje gemaakt kan worden, soms met fatale gevolgen.