IJsland gaat na twee jaar pauze opnieuw op walvissen jagen

De commerciële jacht op vinvissen in IJsland heeft twee jaar stil gelegen maar daar komt nu verandering in: de regels worden versoepeld en voortaan mag weer openlijk gejaagd worden. En dat terwijl de walvissoort als een bedreigde diersoort wordt gezien.

De jacht op walvissen in IJsland lag twee jaar stil als gevolg van een dispuut met Japan. Het land had zijn invoerregels voor vlees van vinvissen verstrengd en dat had grote gevolgen: Japan is immers de belangrijkste markt voor dat vlees. IJsland kon niet langer voldoen aan hun strenge normen en de invoer werd noodgedwongen gestopt. Die regels zijn nu opnieuw versoepeld, waardoor de jacht opnieuw zal hervat worden.

Een walvisvaarder van Hvalur, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de grootste export van walvisvlees, snijdt een walvis open. Foto: AFP

160 walvissen op 100 dagen

Hvalur, het grootste walvisvaartbedrijf van IJsland, liet al weten dat het zijn vloot klaarmaakt voor de jacht. Deze zomer zouden ze in 100 dagen zo’n 160 vinvissen kunnen vangen in de noordelijk Atlantische Oceaan. De voorbije twee jaar joegen de walvisvaarders nog steeds op kleinere soorten, zoals de dwergvinvis, maar nu is hun doelwit veranderd: voortaan is de blauwe variant van de vinvisfamilie opnieuw in het vizier. Blauwe vinvissen zijn namelijk de grootste walvissen op aarde en kunnen gemakkelijk tot wel 27 meter lang worden. Enkel op IJsland mag op hen gejaagd worden.

Twee walvissen van elk zo’n 35 ton worden mee gesleept nadat ze gevangen werden voor de kust van Hvalfjsrour. Foto: AFP

Wereldwijd is er al decennialang kritiek op de walvisvangst. De Scandinavische landen en Japan worden al jaren in het oog gehouden. In 2014 dreigde de voormalige Amerikaanse president Barack Obama nog om IJsland diplomatieke sancties op te leggen als het de walvisvaart zou voortzetten. Die sancties werden echter nooit doorgezet.

Ook vandaag zijn dierenorganisaties niet te spreken over de heropening van de jacht. Zo uitte onder meer WDC (Whales and Dolphins Conservation) hun ongenoegen. De organisaties zeggen ook dat de publieke opinie steeds meer tegen de vangst gekant is. Een peiling vorig jaar toonde aan dat nog 35 procent van de IJslanders de vangst steunt, dat is 7 procent minder dan het jaar ervoor.

Sneller geslachtsrijp

Opvallend: de dieren worden normaal gezien pas rond hun tiende jaar geslachtsrijp, maar na onderzoek blijkt dat ze steeds op jongere leeftijd jongen baren. Vermoedelijk is er minder voedselconcurrentie omdat het aantal walvissen wereldwijd slinkt, waardoor de dieren sneller groeien en eerder volgroeid zijn. Een van de kritieken op de walvisvaarders is dat heel vaak zwangere dieren gedood worden, wat de populatie niet ten goede komt.