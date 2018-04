Jan Vertonghen kent Romelu Lukaku door en door en weet dan ook hoe hij hem wil afstoppen in halve finale FA Cup

Tottenham Hotspur speelde gisteren gelijk op het veld van Brighton & Hove Albion (1-1). Met Toby Alderweireld voor het eerst sinds lang in de basis maar ook met Jan Vertonghen op het veld. De record-international kijkt zaterdag in de ogen van Romelu Lukaku, topschutter aller tijden bij de Rode Duivels, als Manchester United op bezoek komt voor de halve finale van de FA Cup. Vertonghen blikte na de wedstrijd in Brighton alvast vooruit in de Britse media.

Alderweireld is terug in de ploeg! Vertonghen: “Ja! (Met zachte stem) Iedereen heeft het goed gedaan vandaag.”

Kijk je uit naar zondag? “De ontgoocheling van het gelijkspel overheerst momenteel nog maar dat zal veranderen naar zaterdag toe. Heel de club kijkt uit naar de halve finale tussen twee grote teams. Het is leuk dat we op Wembley mogen voetballen. Uiteraard is United een grote club en zij gaan er alles aan doen om dit seizoen een trofee te pakken. Ik verwacht een mooie wedstrijd waarin wij hopelijk aan het langste eind trekken.”

Kan het thuisvoordeel een bepalende factor zijn? “Het zal zeker geen nadeel zijn. We zijn gewend aan het stadion. Alleen de sfeer zal anders zijn omdat United meer fans mag meebrengen dan in een normale competitiewedstrijd. Maar we voelen ons thuis op Wembley, dat hebben we de voorbije maanden getoond. Alleen tegen City liep het fout.”

Vorig jaar sneuvelden jullie in de halve finale tegen Chelsea (4-2). Hebben jullie iets geleerd uit die nederlaag? “Ik vond helemaal niet dat we het slecht deden maar op de foute momenten incasseerden we te gemakkelijke doelpunten, ook door de inbreng van Hazard en Costa. Ik hoop dat we onze prestatie van het begin van het jaar kunnen overdoen (2-0, red). Toen klopten we United op overtuigende wijze.”

Jij bent nog op zoek naar een eerste trofee in Engeland? “Daar kijkt iedereen naar uit binnen de club. Ik speel hier al enige jaren en dit is met voorsprong het beste Tottenham waar ik ooit deel van heb uitgemaakt. De ploeg en de club verdient een trofee voor al het werk dat hier de voorbije jaren is geleverd.”

De eerste trofee is vaak de moeilijkste! “Dat zeggen ze toch. Zo ging het met Ajax in Nederland. We wonnen onze eerste trofee en de rest is snel gevolgd. Je moet gewoon geloven dat het kan en dan zal het ook gebeuren. We hebben alvast het nodige vertrouwen.”

Hoe moet je de wedstrijd aanpakken? “Zoals een competitiewedstrijd voor eigen volk. Domineren, entertainen, met een positieve attitude.”

Dat was vorig jaar tegen Chelsea ook het plan. “Dit jaar staan we er beter voor.”

Hamvraag: hoe stop je Lukaku? “Door hem uit de rechthoek te houden. Hij is een briljante afwerker, heeft er een schitterend debuutseizoen opzitten bij United. Maar als we hem uit de box kunnen houden, kan hij moeilijk scoren.”

Ga je hem nog contacteren? “Ik denk het niet. Zij spelen vanavond, ieder bevindt zich in zijn club. Maar zaterdag, voor de match, ga ik hem zeker even aanspreken. Romelu en ik komen goed overeen.”

